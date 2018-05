Nuove assunzioni ora la Provincia guarda al futuro senza timore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO PILONIBELLUNO Una rondine non fa primavera. Mai. Ma per la Provincia le rondini cominciano a essere più d'una. In attesa che la partita dell'autonomia prenda il volo (e in attesa del nuovo Governo), Palazzo Piloni dà avvio al nuovo organigramma degli uffici. E assume. Non è un fatto da poco per un ente che doveva finire nel tritacarne della spending review, operazione più di immagine che di fatto. Non è un fatto da poco neppure per il futuro dei servizi erogati. TEMPO DI ASSUNZIONI I nuovi posti in Provincia cominciano a prendere...