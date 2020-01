ASSOCIAZIONI

BELLUNO È Pieranna Dal Mas, medico, la nuova presidente del direttivo Lilt Belluno. La Lega italiana per la lotta contro i tumori ha rinnovato le cariche il 14 dicembre. Dal Mas resterà alla guida dell'associazione per il prossimo quinquennio e sarà affiancata dal dottor Spiridione Della Lucia nel ruolo di vice presidente. Alla segreteria è stata eletta Monica Bordin e il tesoriere è Giovanni Falco. E poi il resto del direttivo, ugualmente nuovo di nomina: Bianca Doriguzzi, Iside Del Fabbro, Concetta Spadaro, Cinzia Benvegnù e Anna Polifroni. Revisori dei conti, infine, saranno Mario Leonardi, Dante Schiffino e Renzo Tacca. Già nell'assemblea elettiva la neo presidente Dal Mas ha colto l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri, proponendo loro di incontrarsi periodicamente nella seconda settimana di ogni mese così da confrontarsi sul lavoro svolto e organizzarsi al meglio per gli impegni futuri. Da lei e dal nuovo direttivo, poi, si è alzato un ringraziamento al presidente uscente, Mario Leonardi, che rimane nel collegio dei revisori. Nel corso dell'incontro è stata presentato anche il report delle numerose attività svolte nel 2019. «Un anno soddisfacente sotto molti aspetti commenta il direttivo . Solo per fare degli esempi, per la campagna annuale di prevenzione oncologica, rivolta a promuovere corretti stili di vita e sana alimentazione, sono stati distribuiti gli opuscoli nazionali attraverso farmacie e studi medici. Abbiamo distribuito l'olio selezionato dalla Lilt nazionale grazie alle storiche volontarie di Sovramonte e all'Ados Pieve di Cadore. Per la campagna contro il fumo, in collaborazione con Usl 1 Dolomiti e con il Serd, siamo stati presenti in piazza a Belluno con spirometrie gratuite certificate dallo pneumologo Della Lucia, che ha effettuato anche attività di informazione nelle scuole. Ancora, nel mese di ottobre, in occasione del mese rosa della prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con Ados Belluno si sono svolte svolte in città diverse attività di sensibilizzazione alla prevenzione con fiocchi rosa».

