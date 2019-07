CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAMONTogliere ai lamonesi la strada imperiale romana da Altino ad Augusta attraverso il passo di Resia è come togliere loro l'anima e l'orgoglio di essere lamonesi. E il Tour de Friends è stata l'occasione per ribadirlo e per sentirsi parte di un territorio con una storia millenaria.Venerdì la comunità si è sentita al centro non dell'Europa ma del mondo. L'occasione è stata il passaggio dei 450 cicloturisti appartenenti a 60 nazionalità, molti tedeschi. Una festa per la gente dell'Altopiano con una sua lingua, le sue tradizioni e...