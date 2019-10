L'appello per la montagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRENDITORIABELLUNO Un'alleanza all'insegna della cultura di impresa, del territorio e del turismo con l'obiettivo dichiarato di chiedere maggiore attenzione per la montagna e le sue imprese al Governo e alle Istituzioni in genere. PROPOSTA CONGIUNTALa sigla ieri pomeriggio a Matera, capitale europea della cultura 2019, tra Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Basilicata, che ha annunciato l'adesione alla rete nazionale di Confindustria per la Montagna, progetto animato proprio dall'associazione dolomitica. All'ipogeo di piazza San...