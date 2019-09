Il ritorno di Baby bazar le bancarelle in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRA I GIOCATTOLIBELLUNO «Cari bambini si sta avvicinando il vostro momento, la festa del Baby's Bazar». A rivolgersi ai piccoli commercianti in erba è Gianfranco Sommavilla, presidente del Circolo Vigili del fuoco e del Comitato organizzatore della grande manifestazione di piazza prevista per domenica. Sarà la 22esima edizione e, come ogni anno, si attendono numeri a tre cifre. Il format resta lo stesso, collaudato e amato: i bambini iscritti potranno portare in piazza dei Martiri i loro vecchi giocattoli, libri e vestiti per rivenderli ad...