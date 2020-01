Dal vescovo le prime tre nomine dell'anno

Sono tre le nuove nomine del vescovo per questo inizio d'anno. La prima riguarda Diego Bardin che è stato nominato vicario episcopale per i beni temporali per i prossimi cinque anni: nel suo ruolo sosterrà l'azione dell'Economo diocesano, amministrerà i beni dell'Ente Diocesi e, in collaborazione con il Vicario generale, sovraintenderà al settore amministrativo diocesano. Curerà inoltre il rapporto con le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici nell'ambito dei beni temporali, tutelandone la corretta utilizzazione. A don Bardin è stata anche affidata l'amministrazione degli enti diocesani locati a Feltre, tra i quali il Seminario vescovile, del quale rimane Rettore. Il vicario generale don Graziano Dalla Caneva assumerà anche l'incarico di Delegato del Vescovo per il diaconato permanente, in sostituzione di don Sergio Dalla Rosa. Egli avrà anche il compito di accompagnare la formazione permanente degli attuali diaconi che vivono in diocesi e promuovere le vocazioni a tale ministero. Infine da qualche giorno don Emanuele Gusella ha lasciato le parrocchie di Sedico, Roe e Bribano e il suo nuovo domicilio sarà presso il presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona in Feltre, offre collaborazione al Santuario stesso e alle parrocchie limitrofe. (gis)

