Tezze sul Brenta, incidente mortale. Scontro fra moto e auto: il centauro cade a terra e viene travolto da un'altra vettura

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Un 39enne residente a Tezze sul Brenta, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via tre Case, non lontano dalla propria abitazione. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro da parte delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, a bordo di un ciclomotore si sarebbe scontrato con un'auto, finendo a terra, per poi essere investito da una seconda vettura che stava sopraggiungendo.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e sul posto, allertati dagli automobilisti, è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Bassano del Grappa, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso.