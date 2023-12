Schio. Chiede l'elemosina vestito da Babbo Natale e picchia una suora

SCHIO - Una scena tutt'altro che natalizia si è verificata a Schio, nel Vicentino. Durante la messa, un uomo vestito con gli abiti della tradizione festiva, ha aggredito con rabbia per due volte durante la cerimonia una suora della congregazione delle Canossiane. Secondo i testimoni allibiti l'uomo ha dato in escandescenza mentre si allontanava per elemosinare denaro durante il concerto, cosa che gli era stata proibita. In precedenza all'uomo la stessa suora aveva donato un pacco di alimentari.