FONTANIVA (PADOVA) - La comunità domenica scorsa ha ringraziato le suore Giambertilla e Pieralma. Erano le uniche rimaste: ora, dopo 110 anni, ritornano alla Casa madre delle Piccole suore della Sacra Famiglia a Monte Malo. Si chiude un lungo pezzo di storia del paese in cui per tanto tempo hanno svolto servizio con profonda dedizione. Il ringraziamento ed il saluto ufficiale sono stati dati nella celebrazione in Duomo domenica mattina. Le due religiose sono state impegnate in parrocchia, nella scuola materna ed in varie attività assieme ai fontanivesi.



Nel vicino patronato la festa organizzata da un gruppo di volontari, che ha visto la presenza assieme a tante persone, dell'Amministrazione comunale, di varie autorità religiose e di rappresentanti delle associazioni che hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro gratitudine. Nonostante alcuni momenti di commozione, le suore sono apparse serene. Donne straordinarie - hanno sottolineato in tanti - che hanno educato ed istruito numerose generazioni, donando la loro vita per il bene della comunità.



Si tratta di un cambiamento significativo per il paese, perché con la loro partenza si chiude il capitolo di una storia iniziata nel 1914 con le prime suore arrivate durante la Prima Guerra Mondiale. Una testimonianza speciale di gratitudine è stata rivolta a suor Giambertilla e suor Pieralma, da una fontanivese che ha da poco compiuto 81 anni: Cesarina Impenati. «Le nostre suore - ha evidenziato - hanno portato spesso l'eucarestia a me e a mio fratello gemello, durante la sua lunga malattia. Di questo servizio speciale sarò sempre a loro grata. Non nascondo il mio grande dispiacere per la loro inaspettata partenza, che non è un addio per me. Grazie all'Ordine delle Piccole suore della Sacra Famiglia la parrocchia di Fontaniva è stata feconda di giovani religiose consacrate. Tutte le nostre suore hanno donato la loro vita per il bene del nostro paese. Riconoscente rivolgo a loro un grazie caloroso».



Il sindaco Edoardo Pitton a nome di tutta l'Amministrazione ha donato una targa di riconoscimento e gli assessori Alberto Trento ed Elisa Perozzo hanno consegnato loro simbolicamente la chiave del paese. «La porta sarà sempre aperta per suor Giambertilla e suor Pieralma, siamo pronti ad accoglierle in ogni ritorno», ha evidenziato il primo cittadino.