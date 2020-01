Tenta la rapina e scappa: nella fuga cade e si frattura tibia e perone

MONTECCHIO MAGGIORE - Si è concluso in ospedale un tentativo di rapina a Montecchio Maggiore da parte di un 23enne del posto, P.C., personaggio già noto alle forze dell'ordine. La notte scorsa (tra giovedì e venerdì), poco dopo le 3, carabinieri sono intervenuti in località Valdimolino, in seguito alla chiamata alla centrale operativa del 112 di un agricoltore, G.S., 50 anni, che ha sorpreso due individui all'interno della sua proprietà, intenti a rubare un trattore agricolo, con il quale si stavano già allontanando.



L’uomo, aiutato dal figlio, A.S., di 25 anni, nell'attesa dell'arrivo dei militari ha affrontato i malviventi: il giovane è riuscito ad afferrarne uno, mentre il secondo si è dato alla fuga. Nella colluttazione scoppiata tra i due il malvivente ha colpito con un violento pugno al volto il 25enne, riuscendo a divincolarsi e a scappare attraverso i campi.



Nel frattempo sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Arzignano e Valdagno ed è iniziato un inseguimento tra i campi. Nella precipitosa fuga tra i campi uno dei due malviventi, è caduto rovinosamente a terra fratturandosi tibia e perone: soccorso da un'ambulanza del Suem 118 è stato poi trasportato in ospedale, dove verrà operato. I militari hanno anche recuperato degli zaini contenenti gli arnesi da scasso utilizzati dai due malviventi: G.S. è stato denunciato per rapina impropria, mentre sono in atto le indagini per risalire al complice. Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA