Baby bulle aggrediscono una 15enne in centro a Treviso. Le chiedono una sigaretta, poi le rubano la borsetta e la riempiono di pugni: denunciate per rapina

TREVISO - Baby bulle aggrediscono una 15enne per portarle via la borsetta: trovate e denunciate per rapina. Il fatto è accaduto ieri, 12 maggio, poco dopo le 18, in via Castelmenardo. Due ragazzine, di 16 e 17 anni, si sono avvicinate ad una giovanissima chiedendole una sigaretta. Lei apre la borsetta che tiene in mano e gliene offre una a testa ma le due gliela strappano di mano e vi frugano all'interno per vedere se c'è qualcosa che possono rubarle. La vittima prova a difendersi e a riprendersi la sua borsa quando il duo la colpisce con pugni e la graffia.

Ad assistere alla scena, diversi passanti che hanno chiamato la polizia intervenuta con due pattuglie nel giro di pochi minuti. Le due baby bulle vengono, a fatica, portate in questura, fotosegnalate e denunciate per rapina alla procura dei minorenni di Venezia.