Minaccia coppia di fidanzati con una bottiglia rotta in centro a Padova: «Datemi tutti i soldi che avete»

PADOVA - Ha minacciato una coppia di fidanzati con una bottiglia di vetro rotta per rapinarli, in pieno centro a Padova. Ieri sera, 12 maggio, un 22enne, residente in provincia di Vicenza, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Era sera e una coppia di fidanzati stava passeggiando lungo corso Garibaldi. Ad un certo punto il 22enne li ha bloccati e minacciandoli con una bottiglia rotta ha preteso che gli dessero tutti i soldi che avevano. Ma la coppia non si è fatta spaventare e il rapinatore è scappato via. Immediata la chiamata dei due al 112 per raccontare l'episodio e dare una descrizione del giovane. I carabinieri lo hanno bloccato vicino al cavalcavia Borgomagno: aveva un anello in ferro di 11 centimetri che è stato sequestrato.