Arzignano. Travolto da un furgone, pedone morto sul colpo

VICENZA - Un uomo è morto stamani, venerdì 29 settembre, intorno alle ore 11 ad Arzignano (Vicenza), nella frazione di Tezze, dopo essere stato investito da un furgone mentre stava camminando. L'incidente, la cui dinamiche non sono ancora chiare, è accaduto in via Montecchio. Sul posto è intervenuto il Suem 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.