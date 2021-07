Stop al maxischermo nell'ex caserma "ai Muli" e niente finale degli Europei: «Difficile assicurare condizioni di sicurezza»

CASSOLA - Niente finalissima sul maxischermo, domenica 11 luglio, all'ex caserma Ai Muli, dove finora erano state seguite, con notevole affluenza di pubblico, tutte le partite azzurre dell'Europeo. Un maxischermo, montato nell'ex caserma e vicino al centro Cre-ta, che funzionava come punto di riferimento anche della vicina Bassano.

A malincuore, vista l'oggettiva difficoltà nel garantire il rispetto delle raccomandazioni sulla sicurezza diramate in questi giorni dalla Prefettura e dalla Questura, per il match Italia–Inghilterra, ultimo atto del campionato europeo di calcio, i cancelli dell'ex complesso militare di via Ca' Baroncello rimarranno chiusi: non saranno attivati punti di ristoro e non si accenderà il grande schermo Hd davanti al quale in queste settimane si sono raccolti tanti tifosi.

A comunicarlo è l'amministrazione comunale, che ha patrocinato l'iniziativa promossa dal Gruppo dei Donatori di Sangue di San Giuseppe, dal Centro Cre-ta e dalla Pro loco e che ha condiviso con le associazioni i dubbi sull'effettiva possibilità di assicurare, anche per l'incontro di domani sera, tutti i controlli raccomandati, sia sul numero degli accessi, sia sull'ottemperanza, da parte del pubblico, delle norme anti-covid.

«Sicuramente dispiace – commenta il sindaco Aldo Maroso – anche perché siamo stati fra i primi Comuni a proporre la visione collettiva delle partite del campionato europeo, sin dalle fasi iniziali, e l'idea ha riscosso un grande successo. Lo testimoniano i buoni incassi del chiosco, una parte dei quali, come annunciato, saranno devoluti all'associazione "Il sogno di Davide Onlus". Appoggio, tuttavia la decisione degli organizzatori di pensare in primo luogo alla sicurezza di tutti».