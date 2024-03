Sedico. Furgone va a fuoco: trasportava materiale per la serra

SEDICO - Alle 15 di oggi, martedì 19 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Zona Pasa a Sedico per l’incendio di un furgone: nessuna persona è rimasta ferita. Il mezzo era fermo quando ha iniziato a fumare prendendo fuoco. I pompieri accorsi da Belluno con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma l’incendio oramai generalizzato del furgone, che trasportava materiale per una serra. Le operazioni di completo e messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo circa due ore.