Assume 5 dipendenti part-time e li fa lavorare a tempo pieno: 10mila euro di sanzioni

BASSANO - Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato territoriale del lavoro, hanno concluso un controllo finalizzato a verificare la regolarità dei lavoratori impiegati e la relativa osservanza delle norme di tutela del lavoro e di legislazione sociale nei confronti di un esercizio commerciale del Bassanese, esercente l'attività di vendita di articoli per la casa e per il «fai da te».

L'attività di polizia economico-finanziaria ha permesso di accertare che il datore di lavoro, di nazionalità cinese, ha occupato nell'anno 2022 cinque lavoratori subordinati connazionali, assunti con contratti part-time, non rispettando la riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario full-time e omettendo di trasformare il rapporto di lavoro delle maestranze suddette da «part-time» a tempo pieno. In particolare, gli accertamenti eseguiti hanno permesso di rilevare molteplici violazioni contrattuali e normative nella gestione dei rapporti di lavoro dei 5 connazionali dipendenti, quali l'infedele registrazione nelle scritture contabili aziendali delle ore di lavoro effettivamente prestate dalle maestranze, l'omessa denuncia di imponibili, premi e contributi per le ore di lavoro realmente prestate, i cui esiti sono stati trasmessi anche agli Istituti previdenziali e assistenziali (Inps e Inail) per l'applicazione delle sanzioni amministrative e dei recuperi di competenza.

In relazione ai 5 lavoratori irregolari, per i quali il datore di lavoro non ha provveduto a rispettare la riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario, è stata constatata, nei confronti del titolare dell'attività commerciale, una sanzione amministrativa di circa 10.000 euro, a cui si sommeranno i recuperi a tassazione degli uffici finanziari, previdenziali e assistenziali, nonché l'obbligo per il trasgressore di riqualificazione dei rapporti di lavoro violati, con la stipula di contratti di lavoro subordinati e con il conseguente riconoscimento delle previste maggiori tutele.