Lavoratori irregolari nel negozio di articoli per la casa di Bassano, maxi sanzione al titolare

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cinque lavoratori irregolari, maxi multa da 10mila euro al negozio di articoli per la casa e per il fai da te. Il datore di lavoro di nazionalità cinese, nel 2022, ha fatto lavorare all'interno della propria attività cinque lavoratori, suoi connazionali, assunti con contratti part time che però non venivano rispettati. I cinque infatti lavoravano a tempo pieno e il titolare non aveva trasformato il rapporto di lavoro da part time a full time.

Le violazioni e la maxi sanzione

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno permesso di rilevare molteplici violazioni contrattuali e normative nella gestione dei rapporti di lavoro dei 5 connazionali dipendenti, quali l’infedele registrazione nelle scritture contabili aziendali delle ore di lavoro effettivamente prestate dalle maestranze, l’omessa denuncia di imponibili, premi e contributi per le ore di lavoro realmente prestate, i cui esiti sono stati trasmessi anche agli Istituti Previdenziali e Assistenziali (INPS e INAIL) per l’applicazione delle sanzioni amministrative e dei recuperi di competenza. Nei confronti del titolare dell’attività commerciale è stata così elevata una sanzione amministrativa di circa 10mila euro, a cui si sommeranno i recuperi a tassazione degli Uffici Finanziari, Previdenziali e Assistenziali, nonché l’obbligo per il trasgressore di riqualificazione dei rapporti di lavoro violati, con la stipula di contratti di lavoro subordinati e con il conseguente riconoscimento delle previste maggiori tutele.

I controlli sul territorio per tutelare i commercianti onesti

L’attività delle Fiamme Gialle bassanesi si inserisce in un più ampio contesto, coordinato dal Comando Provinciale del capoluogo che, sulla base di risultanze, elementi e indicatori di possibile anomalia, acquisiti mediante una mirata e attenta analisi delle informazioni disponibili nelle banche dati e negli applicativi in uso alla Guardia di Finanza, è stata messa in campo in via ordinaria allo scopo di evitare controlli generalizzati e/o indiscriminati verso la generalità degli operatori economici. Gli elementi acquisiti sono stati ulteriormente implementati mediante l’esecuzione di apposite attività di intelligence e di controllo economico del territorio, realizzate con mirati servizi di osservazione e monitoraggio, che hanno confermato le iniziali risultanze riscontrate.