Due arrestati: in un laboratorio manette a 42enne che deve scontare 3 mesi, al Lidl 34enne molestatore con droga

BASSANO/VICENZA - Anche i carabinieri di Bassano, come i finanzieri, hanno effettuato controlli su laboratori e negozi gestito da cittadini cinesi insieme ai militari dell'Ispettaorato del lavoro provinciale. A Cassola in un laboratorio tessile è stato arrestato e poi associato alla casa circondariale vicentina, un 42enne, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura vicentina. L'uomo deve scontare una pena di mesi tre mesi di reclusione, per guida in stato di ebbrezza alcolica, riconducile ad un fatto avvenuto nel novembre 2017 a Bassano. Le successive verifiche effettuate nell'azienda hanno portato al deferimento a piede libero alla Procura del titolare dell’azienda, Z.G., 31 anni, per aver occupato alle proprie dipendenze un giovane trentenne asiatico, privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono così scattati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con sanzioni amministrative la cui revoca è subordinata al pagamento di 15.700 euro. Sono state elevate contravvenzioni per violazioni amministrative inerenti il lavoro in nero per un importo di 3.600 euro e ammende per trasgressioni a prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo doi oltre 13 mila euro.

Altro arresto a Vicenza il 9 febbraio scorso, nella tarda serata, in viale della Pace. I militari del Nor hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A. X., 34enne cittadino albanese, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti. La pattuglia è stata allertata da personale del supermercato Lidl, dove l'uomo aveva creato problemi con comportamenti molesti nei confronti loro e della clientela. Tra l'altro aveva anche colpito violentemente con le mani le vetrate del negozio. Il 34enne è stato fermato, identificato e sottoposto a perquisizione. Così è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi di hashish, e più di 6 grammi di marijuana, tenuta nello zaino. I carabinieri lo hanno accompagnato in carcere e il 13 febbraio l’arresto è stato convalidato, disponendo la sua permanenza in carcere.