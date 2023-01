Lavoro irregolare, blitz nell'Arma nelle aziende edili e agricole: 7 sospensioni e multe per 30mila euro

PORDENONE - I carabinieri del comando Tutela del Lavoro di Pordenone hanno sospeso l'attività di 7 diverse imprese dopo aver accertato all'interno l'impiego di lavoratori irregolari. Comminate anche multe per complessivi 30 mila euro.

I primi provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale sono stati assunti, dopo i controlli in aziende agricole, nei comuni di Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo. A seguito di ulteriori verifiche, nei settori dell'edilizia e della ristorazione, nei comuni di Pordenone e Polcenigo, sono stati adottati altri due provvedimenti di sospensione, anche in questo caso per lavoratori in nero.