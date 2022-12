Controlli sul lavoro in Friuli, sospese tre attività e multe fino a 150mila euro

UDINE - Tre attività sospese e sanzioni oltre i 150 mila euro. È il bilancio dei controlli svolti dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Udine e Palmanova, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, verificando il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Lavoratori irregolari, sanzioni per cinque attività

Nel dettaglio, a seguito di un controllo effettuato presso un fondo agricolo a Sedegliano, è stata elevata una multa di 3600 euro per la presenza di un lavoratore in nero. L'attività ispettiva è proseguita in un'azienda agricola di San Daniele del Friuli, dove sono state rilevate violazioni sulla sicurezza per l'omessa formazione dei lavoratori e sottoposizione a visite mediche, che hanno portato a multe per 63.400 euro. Sanzioni pesanti, alle quali si aggiunge anche la violazione relativa al pagamento delle retribuzioni, effettuato tramite contanti. Sotto la lente dei controlli anche anche un bar-ristorazione di Dignano, dove la presenza di un lavoratore irregolare, la mancata formazione sulla sicurezza dei lavoratori e l'assenza della cassetta di primo soccorso hanno portato a multe da 17.400 euro. Disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero.

L'attività ispettiva è continuata in una tappezzeria di San Giovanni al Natisone, dove, a seguito di inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro sono stati elevate sanzioni per 28 mila euro ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Infine multe per 37.200 euro e sospesa l'attività di un bar a Tavagnacco all'interno del quale sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro nero (3 lavoratori su 3 impiegati) e in materia di redazione del Dvr.