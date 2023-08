Esce di strada, l'auto si ribalta: 60enne perde la vita

MONTEVIALE - Incidente mortale oggi pomeriggio, 12 agosto, in via Biron a Monteviale. Per cause in corso di accertamento un 60enne (M.G.) del luogo, ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto, che si è ribaltata. Dopo l'allarme dato da automobilisti di passaggio, sul posto sono arrivati il Suem e i vigili del fuoco. Per il 60enne non c'è stato niente di fare.