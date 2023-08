Incidente mortale a Muzzana, Derek Bozzato muore a 37 anni - Chi era la vittima

MUZZANA DEL TURGNANO (UDINE) - In programma il matrimonio fra poche settimane: un padre di famiglia muore nello schianto con la moto. Derek Bozzato, 37 anni di Lugugnana di Portogruaro, è stato sbalzato dalla sella della sua moto Kawasaki Ninja mentre stava percorrendo la Statale 14 a Muzzana del Turgnano nella Bassa friulana.

Il portogruarese, padre di due bambine, stava percorrendo la Statale in direzione di Latisana per rincasare. Giunto all'incrocio con via Molino, nel centro di Muzzana, dalla laterale è uscita un autovettura condotta da una donna del posto (negativa all'alcoltest).



LA DINAMICA



Secondo la prima sommaria ricostruzione, l'automobilista non avrebbe dato la precedenza all'uomo di Portogruaro. L'impatto è stato inevitabile e devastante: la moto è volata a decine di metri di distanza dal punto dell'impatto mentre Derek è finito in mezzo alla strada. L'allarme è arrivato verso le 19:45 al Sores di Palmanova che gestisce il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia. Immediato l'intervento dei soccorsi con l'arrivo dell'ambulanza da San Giorgio di Nogaro, l'elicottero che si è alzato in volo dal capoluogo friulano, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Latisana. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al trentasettenne non è servito: Derek è deceduto praticamente nel terribile impatto. Sotto shock ma incolume invece la conducente dell'autovettura.



IL MATRIMONIO

Derek Bozzato viveva a Lugugnana di Portogruaro con la moglie Michela che aveva sposato con rito civile nel 2010. Papà di due bambine di 13 e undici anni, aveva in programma il matrimonio in chiesa nel prossimo mese di settembre. Ieri la moglie era andata con la più grande al mare nella vicina Brussa di Caorle per passare qualche ora di relax. La piccola invece era rimasta con i parenti. Derek aveva così deciso di fare un giro con la sua moto Kawasaki. Verso sera aveva programmato il rientro, purtroppo però non è mai arrivato a casa.



I PARENTI SUL POSTO



La tragica notizia è presto se presto sparsa nella frazione di Lugugnana dove In molti conoscevano Derek Bozzato. Straziante il momento in cui i parenti sono arrivati sul luogo dell'incidente, trovando il corpo del loro caro coperto dal lenzuolo. Anni fa il giovane papà era rimasto coinvolto in un altro incidente nella zona di San Stino. Ne era comunque uscito incolume. «Era una persona a cui piaceva divertirsi - raccontano gli amici di Lugugnana - appassionato di calcio gli piaceva tanto giocare anche a calcetto balilla. Era persona sempre con il sorriso». La salma è stata trasferita nell'obitorio di Latisana a disposizione dell'autorità giudiziaria di Udine.