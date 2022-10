Colpito da un sasso, escursionista rifiuta di andare in ospedale per non lasciare il cane in macchina

VICENZA - Un cinquantenne padovano è stato colpito da un sasso durante una passeggiata nelle prime ore della giornata di oggi. Il fatto è avvenuto a Valle Santa Felicita, al confine tra Romano d'Ezzelino e Borso del Grappa. L'escursionista stava affrontando i primi tornanti in compagnia del proprio cane quando dall'alto un sasso lo ha colpito in testa facendolo sanguinare copiosamente. L'uomo però è riuscito a scendere, a raggiungere il primo locale aperto e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i paramedici del 118 con un automedica e un'ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV. Medicato, il paziente ha deciso di non andare in ambulanza per non lasciare il cane da solo in auto. Una volta portato a casa l'animale si è diretto autonomamente al Pronto Soccorso per accertamenti.