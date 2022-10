MESTRE - L’Amministrazione fucsia è poco “gattara”. L’ultimo esempio è dell’altro ieri quando la dirigente del Settore Servizi Educativi della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale e direttrice dell’Istituzione Centri di Soggiorno, ha scritto una lettera ai responsabili di servizio che operano nell’ex scuola e Pretura Roncalli in viale San Marco 154. Già l’oggetto della missiva indica il contenuto: “Presenza di un gatto”. Ebbene sì, evidentemente nella sede del centro di formazione comunale c’è un gatto. Anzi, come scrive la dirigente, «forse più d’uno». E allora? Allora «detta presenza non è ammissibile per motivi di sicurezza, di igiene, di salute e di decoro». Ma come?! Abbiamo passato due anni chiusi in casa per il Covid (che fino a prova contraria non è portato dai gatti) e siamo nel pieno di una guerra non troppo distante dai nostri confini che uccide persone e animali (gatti compresi), e la presenza di un gatto nei locali dell’ex Roncalli diventa inammissibile?

Il Comune spiega che alcuni dipendenti hanno segnalato che il gatto gli procura difficoltà respiratorie e li obbliga a prendere farmaci anti asma. E per far capire che non si scherza la dirigente ha disposto che «tutto il personale tenga chiuse le porte di ingresso in uso (porta a vetri fronte edificio, porta di servizio sul retro) e, quando in uso, si adoperi per non far entrare i gatti». E siccome i gatti, oltre ad essere di casa nelle nostre città, sono notoriamente furbi e infidi, ha disposto pure che tutto il personale «adotti la stessa accortezza riguardo a possibili ingressi dalle finestre degli uffici e dei corridoi». La colpa, a dire il vero, non è tutta del gatto perché anche il personale ci ha messo del suo, e infatti la dirigente dispone che si «faccia sparire ciotole e contenitori per acqua, latte, cibo che erano comparsi in concomitanza alla presenza dei gatti, eliminando inoltre altre eventuali fonti di attrattiva per i gatti».

E qui, per il personale tutto, il problema si fa più complesso perché se la fonte di attrattiva è un altro gatto (maschio se l’ospite è femmina, o femmina se l’ospite è maschio, oppure entrambi se è Lgbt), eliminarlo non è difficile, ma se la fonte è uno o più topi, salvati cielo. Ad ogni modo, una volta eliminate tutte le fonti di attrattiva, «nel caso accerti ancora la presenza del gatto lo segnali in portineria e collabori affinché sia riaccompagnato fuori», magari con Foglio di via perché non sia mai che, una volta riaccompagnato alla porta, il gatto rientri dalla finestra.