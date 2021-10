Scoppia l'incendio nella taverna della villetta, tre persone evacuate, casa inabitabile per i danni strutturali

PIOVENE ROCCHETTE - Quasi cinque ore di duro lavoro per i vigili del fuoco, che nel cuore della scorsa notte sono dovuti intervenire, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, in via Manzoni a Piovene Rocchette per l’incendio divampato all’interno della taverna di una villetta a schiera: nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono stati davvero ingenti.

I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Thiene e da Vicenza (il personale di Schio era impegnato in un altro intervento) con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, sono entrati nella taverna dotati di autorespiratore, riuscendo a spegnere il fuoco e ad evitare un incendio generalizzato. Le fiamme hanno causato gravi danni anche strutturali a tutta la parte interrata dell’abitazione. Le cause dell’incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inibito l’uso dell’abitazione fino ai lavori di ripristino e consolidamento della struttura. Le tre persone residenti nella villetta hanno trovato ospitalità da parenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.30.