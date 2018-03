Pentola lasciata col gas acceso, va a fuoco la taverna

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Unaacceso del fornello della cucina è la probabile causa dell’incendio che oggi poco prima di mezzogiorno è divampato all’interno di una taverna di un’abitazione di via Ca’ Boldrina, con folate dia uscire esterno, servite al vicinato ad allertare il 115. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente in casa. I vigili del fuoco di Schio intervenuti consono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando così l’. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa un’ora e mezza, con la messa in sicurezza della casa. Notevoli i danni, da quantificare.