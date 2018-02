Rogo distrugge garage e taverna. Ustionata una donna

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Paura ieri sera in vicolo Balasso nel quartiere di Magrè per unscoppiato in undi una villetta a schiera. Nel tentativo di domare le prime fiamme è rimasta ustionata una donna, accompagnata all’ospedale di Santorso per le cure del caso. I vigili del fuoco con quattro automezzi dal locale distaccamento, da Arzignano e Vicenza sono intervenuti alle 19.30 e hanno operato fino a notte per spegnere il rogo che oltre a bruciare il contenuto del garage e della taverna ha. Le cause del rogodei tecnici dei vigili del fuoco.