Arzignano, famiglia in strada all'alba: in fiamme il garage di casa Foto

Alle 4:15 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bellini a Chiampo per undivampato neldi un’abitazione singola disposta su più livelli: nessuna persona è rimasta ferita.I pompieri arrivata da Arzignano con un’autopompa e un’autobotte e cinque operatori, dopo essersi accertate che tutti i componenti della famiglia residenti al piano superiore fossero già fuori, hanno provveduto a tagliare con un moto disco il basculante del garage per riuscire ad entrare in quanto bloccato.Gli operatori dotati di autoprotettori sono entrati all’interno riuscendo a portare fuori tre auto e una moto e spegnendo le fiamme, evitando il coinvolgimento del piano superiore. I danni, se pur ingenti, sono stati limitati solo al locale taverna. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’aereazione e la bonifica dei locali.