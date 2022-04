Blitz della Finanza negli uffici di Etra: acquisita documentazione riguardante il personale

VICENZA/PADOVA - La Guardia di finanza di Vicenza ha acquisito documentazione nella sede amministrativa di Etra spa, a Cittadella, nell'Alta Padovana, nell'ambito di controlli sul personale della società. L'accesso, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti - rende noto la stessa multiutilty -, si è concluso con l'acquisizione di documentazione relativa alla selezione e alla gestione del personale dipendente di Etra spa.

APPROFONDIMENTI SERVIZI DI 75 COMUNI Appalti della multi-utility Etra con il "trucco": nei guai... OPERAZIONE FIAMME GIALLE Blitz della Gdf nella sede di Etra, nel mirino un appalto sospetto PADOVA Camion pesati "male": manager della gestione dei rifiuti... CITTADELLA Lo multano per manomissione delle tubature: pesta impiegato... CITTADELLA Contagi e quarantene tra i dipendenti Etra, raccolta rifiuti a rischio

La società riferisce che il tutto è avvenuto «in un clima di massima collaborazione». Etra spiega di aver fornito il materiale e le informazioni richiesti ed è rimasta a disposizione per eventuali necessità future, «nella consapevolezza di avere sempre operato nel pieno rispetto della normativa e delle procedure vigenti». «La società esprime la massima fiducia nei confronti delle autorità inquirenti - conclude Etra - già in precedenza interessate da specifiche iniziative dell'attuale governance della società stessa, in un'ottica di massima trasparenza, finalizzate proprio a fare luce su talune vicende riguardanti alcuni dipendenti di Etra spa».