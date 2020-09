Travolto e ucciso dalla sua auto nel cortile di casa

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 16 settembre, all'interno di una proprietà privata di Grumolo delle Abbadesse ( Vicenza), dove un pensionato statunitense di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua auto. Secondo i primi rilievi, effettuati dai carabinieri di Camisano Vicentino e dalla polizia americana della Setaf, l'uomo aveva parcheggiato la sua vettura di fronte al garage, attiguo alla sua villetta, quando per cause in corso di accertamento è stato investito e schiacciato dal mezzo; non è escluso che l'uomo si sia dimenticato di tirare il freno a mano oppure che la vettura si sia mossa all'improvviso.



L'allarme dei familiari e dei vicini di casa, che hanno sentito un forte colpo, è stato immediato ma all'arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che accertare il decesso. Del fatto è stato informato il pm di turno. Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA