Scorzè. Perde il controllo dell'auto e finisce in canale, in acqua un uomo e una donna. Lei trasportata d'urgenza in elicottero

SCORZE' - ​Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale, un uomo e una donna in acqua. Lei più grave trasportata d'urgenza all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Intorno alle 12.05 un'auto è finita in un canale pieno d'acqua a Scorzé in via Onaro.

I due occupanti del veicolo, entrambi sulla sessantina, sono finiti in acqua. Lei ne ha inalata molta ed è stata trasportata in elicottero in codice rosso a Mestre. Al momento è in osservazione, ma non grave. Lui, che sarebbe malato di Sla, ha riportato traumi minori. Stato stabilizzato dai sanitari, è stato portato a Mirano.

L’intervento dei vigili del fuoco con l’autogru per recuperare l’auto, sul posto anche i carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’incidente.