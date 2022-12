Nel garage hanno 13 bici da corsa, mtb e una elettrica: denunciati due serbi. Indagini per risalire ai proprietari Foto

VICENZA - Ieri, 3 Dicembre, in città, i militari del Radiomobile denunciavano in stato di libertà per ricettazione in concorso, il 43enne P. M., cittadino serbo, residente in città, e Z. D., trentottenne anche lui serbo, irregolare, domiciliato a Vicenza. All’esito del controllo di iniziativa nel garage nella loro disponibilità, venivano rinvenute 12 biciclette, tipo mountain bike e da corsa. Del loro possesso, i due serbi non fornivano plausibili giustificazioni. Biciclette sottoposte a sequestro ed affidate a custode giudiziale autorizzato. Veniva rinvenuta inoltre una bici elettrica, sottratta poco prima ad un indiano, che gli veniva subito restituita.

Indagini in corso finalizzate ad individuare i legittimi proprietari delle altre bici. - Venivano controllati in totale 56 veicoli e 88 persone.