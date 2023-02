Lotta a sprangate in mezzo alla strada per una rissa familiare: sei denunciati e foglio di via per tre anni

VICENZA - Ha avuto un epilogo giudiziario la vicenda che ha visto coinvolti sei membri della stessa famiglia, suddivisi in fazioni contrapposte, avvenuta domenica scorsa a Vicenza, implicati in una violenta rissa con aggressioni a sprangate sulla carreggiata della circonvallazione esterna, nella zona ovest della città. Gli investigatori, dopo aver visionato le videoregistrazioni e i filmati delle videocamere in zona, hanno individuato le persone protagoniste degli scontri, per buona parte già con a carico precedenti penali, che sono state denunciate alla Procura della Repubblica per i reati di rissa e per interruzione di pubblico servizio.

LOTTA DI SPRANGHE IN MEZZO A VIALE DEL SOLE. I sei, quattro da una parte del viale del Sole e due dall'altra, si sono "affrontati" urlando, bloccando il traffico e lanciandosi addosso delle spranghe di ferro dopo lunghe rincorse. La "lotta", avvenuta domanica 5 febbraio, è durata alcuni minuti. Un automobilista ha ripreso la scena in un video che è stato postato nella pagina facebook "Vicenza ai vicentini". Si vedono volare queste pesanti spranghe che cadendo sull'asfalto fanno anche dei notevoli rumori metallici. Auto ferme, chi tenta di passare rischia anche di prenders una spranga volante sulla carrozzeria o sul parabrezza.

PER TRE ANNI VIA DALLA CITTA'. In considerazione di quanto accaduto il questore della Provincia, Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti il foglio di via da Vicenza per un periodo di 3 anni un avviso orale. «Quanto avvenuto domenica scorsa - ha sottolineato il questore - nel mezzo di un'arteria trafficata e con il rischio concreto di causare una tragedia, rappresenta non solo un gravissimo episodio di inciviltà, ma anche una manifestazione di totale mancanza di rispetto per la legge e per le persone».

«GENTE BEN CONOSCIUTA». Secondo l'account fb "Vicenza ai vicentini" i personaggi sarebbero ben conosciuti, e sarebbero dei nomadi. Magari durante una lite per regolare dei conti tra loro. Il lancio di pali di ferro non pare abbia fatto danni o feriti. Un episodio che ha dell'incredibile. Con le auto bloccate per non entrare nel raggio di tiro degli sprangatori, tra loro si vede anche una donna.