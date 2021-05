Pestaggio a sprangate a Conegliano: oggi 9 perquisizioni a carico dei ventenni kosovari autori dell'aggressione Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Novità sulla feroce rissa avvenuta in piazza Cima a Conegliano: oggi la polizia ha messo in atto nove perquisizioni personali e locali a carico di altrettanti giovani kosovari, quasi tutti incensurati, individuati quali responsabili del pestaggio dello scorso 2 maggio.

La complessa attività investigativa, coordinata dal P.M., Dr.ssa Mara De Donà, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ha consentito di individuare l’intero gruppo, composto da 11 ventenni kosovari, che ha partecipato alla violenta aggressione ai danni di alcuni giovani macedoni, loro coetanei, per motivi in corso di accertamento.

Le perquisizioni sono state eseguite in diversi Comuni della provincia di Treviso e, in un caso, nella provincia di Venezia, interessando quindi un’ampia parte del territorio provinciale. Le perquisizioni personali e locali hanno consentito di acquisire ulteriori riscontri probatori circa la partecipazione dell’intera banda a quei fatti di inaudita violenza che, oltre a costituire un grave episodio hanno suscitato allarme sociale nella cittadinanza coneglianese. Nei confronti dei giovani, indagati in concorso per lesioni aggravate e per possesso di oggetti atti ad offendere, è stato inoltre emanato dalla locale Divisione Anticrimine, il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dalla Legge 18.12.2020 n.173, c.d. DASPO Willy, per anni due.