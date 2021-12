Lavori ai binari della Vicenza-Schio nel tratto di Cavazzale. Rfi: «Così treni più puntuali»

VICENZA - Rete Ferroviaria Italiana ha avviato la seconda fase dei lavori per il completamento del rinnovo dei binari fra Cavazzale e Vicenza, sulla linea Vicenza – Schio. Gli interventi - si legge in una nota aziendale - consentiranno di incrementare gli standard di regolarità e puntualità dell’infrastruttura. Per garantire i collegamenti ferroviari le attività saranno svolte principalmente in orario notturno, con interruzione della linea dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Il Comune di Vicenza sarà interessato anche da interventi di rinnovo dei passaggi a livello, in particolare quelli di via dei Camaldolesi, chiusura dalle ore 22 dell’8 dicembre alle ore 6 del 18 dicembre, e quello della Strada Regionale 53 Anconetta, con chiusura notturna dalle ore 22 alle 6 nelle notti del 7, 9, 10, 13 e 14 dicembre e nelle notti dall’8 al 18 dicembre per il tempo strettamente necessario al transito del treno cantiere.