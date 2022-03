Esplode la caldaia alla Cereal Doks: un botto terribile e poi le fiamme alte

CAMISANO - Incendio in azienda per lo scoppio di una caldaia. Questa mattina, 25 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Venezia a Camisano Vicentino all’interno dell’azienda Cereal Doks per lo scoppio di una caldaia di produzione di energia elettrica e vapore e successivo incendio: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

In poco tempo si è alzata un’alta colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. I pompieri intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e nove operatori coadiuvati dal funzionario di guardia e il caposervizio, hanno spento con la schiuma l’incendio alimentato dall’olio presente all’interno della caldaia. Terminata l'operazione di spegnimento sono seguite le operazioni di monitoraggio e di raffreddamento della struttura per mettere in sicurezza l'impianto industriale durante per l'intera giornata.