CAMISANO - Incendio in azienda per lo scoppio di una caldaia. Questa mattina, 25 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Venezia a Camisano Vicentino all’interno dell’azienda Cereal Doks per lo scoppio di una caldaia di produzione di energia elettrica e vapore e successivo incendio: nessuna persona è rimasta ferita.