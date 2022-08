Non rientra da un'escursione, la moglie lancia l'allarme: ricerche del soccorso alpino

ASIAGO - Il Soccorso alpino di Asiago è impegnato fin dalla notte nella ricerca di un uomo, non rientrato da una camminata. L'escursionista è stato visto l'ultima volta dalla moglie a Bocchetta Portule, dove ha mangiato un panino per poi avviarsi in direzione del Monte Meatta.

La moglie dopo avere provato a chiamarlo - una volta il cellulare ha suonato libero, poi non è più stato raggiungibile - verso le 19 di ieri sera, martedì 9 agosto, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre, e si è portato anche il Soccorso alpino di Arsiero, che hanno iniziato a perlustrare, quando ormai il giorno stava finendo, la viabilità e la sentieristica principali.