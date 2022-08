ASIAGO - Avventura pericolosda per un 49enne di Chiampo che voleva visitare le fortificazioni della Grande Guerra sul Meatta. Rimasto bloccato in serata tra schianti di Vaia e rocce non è più riuscito a muoversi. Inpiena notte recuperato dall'elicottero di Trento dei vigili del fuoco.

