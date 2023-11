Frontale tra due auto: muore incastrata tra le lamiere una 23enne e ferita una coppia di coniugi

ILLASI - Frontale tra due auto, muore una giovane donna di 23 anni. L'incidente alle ore 13.30 di oggi, 24 novembre, in via Mormontea nel comune di Illasi. Due autovetture, che viaggiavano nei sensi opposti di marcia, si sono scontrate frontalmente, deceduta la donna 23enne che era alla guida della Opel Corsa, ferita la coppia di coniugi che viaggiava a bordo della Seat Mii.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, hanno lavorato per liberare dalle lamiere la donna alla guida dell'Opel, che risultava incastrata tra le lamiere, per poi affidarla alle cure dei sanitari, sul posto anche con l'elicottero di Verona Emergenza, che hanno tentato di rianimarla.Trasportati presso l'ospedale di San Bonifacio i due feriti che viaggiavano a bordo della Seat.

Sul posto anche polizia locale di Illasi per le indagini sul sinistro.