San Giovanni Lupatoto. Scoppia l'incendio nel garage e crolla la struttura, ferito il proprietario 80enne

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - I vigili del fuoco di Verona, dalle 04.30 di oggi 13 Giugno, sono impegnati nel tenativo di spegnere un incendio che ha distrutto un locale, utilizzato come autorimessa su un piano fuori terra in via Carso a San Giovanni Lupatoto. Il proprietario un 80enne è rimasto ferito, ustionandosi mentre cercava di domare le fiamme. A causa del rogo il garage, situato all'interno di una corte rurale è crollato. I vigili del fuoco, giunti da Verona con 2 mezzi tra cui un autobotte e 7 uomini hanno lavorato per spegnere l'incendio ed evitare che lo stesso si propagasse ai locali attigui. Le operazioni sono proseguite, anche con mezzi movimento terra, per liberare e mettere in sicurezza la vettura, alimentata a GPL, ancora sotto le macerie oltre a spegnere i focolai ancora presenti.