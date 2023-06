Le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco durante l'incendio a San Giovanni Lupatoto

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - I vigili del fuoco di Verona, dalle 04.30 di oggi 13 Giugno, sono impegnati nel tenativo di spegnere un incendio che ha distrutto un locale, utilizzato come autorimessa su un piano fuori terra in via Carso a San Giovanni Lupatoto. Il proprietario un 80enne è rimasto ferito, ustionandosi mentre cercava di domare le fiamme.