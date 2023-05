Luca Zaia è il governatore più amato d'Italia con quasi il 70% dei consensi. Secondo posto per Fedriga a pari merito con Bonaccini. La classifica

VENEZIA - Luca Zaia (Lega) governatore del Veneto con il 69 per cento dei consensi è il presidente di regione più gradito secondo un sondaggio Swg effettuato su un campione di 10.899 persone nel periodo marzo-maggio. Nel ranking dell'operato dei presidenti di Regione seguono a pari merito con il 64 per cento Stefano Bonaccini (Pd centrosinistra), governatore dell'Emilia Romagna e Massimiliano Fedriga (Lega) del Friuli Venezia Giulia. Con il 49 per cento dei consensi Vincenzo De Luca (Pd Centrosinistra) ottiene il quarto posto.

Tra i governatori del Sud c'è al quinto posto Roberto Occhiuto (Forza Italia) presidente della regione Calabria con il 45 per cento dei consensi.

Fanalini di coda Francesco Rocca (Fratelli d'Italia) presidente della regione Lazio con il 30 per cento; Renato Schifani (Forza Italia) governatore della Sicilia con il 26 per cento ed ultimo Christian Solinas (centrodestra) presidente della regione Sardegna con il 20 per cento.