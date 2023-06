Pannelli fotovoltaici in fiamme in una casa a Santa Giustina in Colle, le travi in legno hanno ceduto

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Pannelli fotovoltaici in fiamme, incendio nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno in una casa di via Manzoni a Santa Giustina in Colle. Attorno alle 13, i vigili del fuoco partiti da Cittadella e Padova sono intervenuti per sedare il rogo partito dall'impianto sul tetto di un'abitazione. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati ma le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area sono andate avanti fino al tardo pomeriggio. Le fiamme avevano infatti intaccato il materiale isolante e anche le travi in legno della casa sono collassate.