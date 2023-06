Incendio a Colli Aniene, il racconto dei residenti.

Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferie per un incendio divampato in una palazzina di via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia.

Incendio a Colli Aniene, fiamme in un palazzo: almeno sette feriti e 15 intossicati