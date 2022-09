Ruba abiti per quasi 500 euro al Coin, bloccata dalla vigilanza: 30enne arrestata

VERONA - Un bottino da quasi 500 euro. È il valore degli abiti che una 30enne ha tentato di rubare dal negozio Coin di via Cappello. Intorno alle 19 del 31 agosto la donna è entrata nell'esercizio commerciale. Ha preso alcuni capi di abbigliamento maschile per poi nascondersi nei camerini e staccare le placche anti-taccheggio. Dopo di che ha messo tutto dentro due grosse borse e ha fatto per uscire senza pagare.

Ma l'addetto alla vigilanza aveva capito che qualcosa non andava e ha fermato al 30enne in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia di Stato. Nelle borse i poliziotti hanno trovato, oltre ai capi rubati, anche un dispositivo per la rimozione delle placche antitaccheggio. La donna è stata arrestata per furto aggravato e gli abiti, per un valore di 470 euro, sono stati restituiti al negozio. Durante il rito per direttissima il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta la settimana.