Furto al presepe: ritrovata la testa della pecora decapitata

TRIESTE - Un giallo a lieto fine quello della pecora del presepe, decapitata da ignoti la sera del 12 dicembre 2021. La polizia locale è riuscita a risalire ai responsabili. La sera del furto, la testa della pecora giaceva rotta davanti alla capanna della Natività in quanto, pochi minuti prima del furto, tre ragazze, al momento ancora ignote, dopo essersi introdotte all'interno dell'area recintata, avevano provocato la rottura della statuina e la conseguente decapitazione della stessa. Successivamente, due persone, inizialmente ignote, hanno rubato la testa ma sono state identificate attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza del Comune di Trieste. Nell'ambito delle operazioni, gli operatori hanno recuperato, presso le rispettive dimore degli indagati, gli abiti indossati dagli stessi la sera del furto nonché la refurtiva, confermando appieno le ipotesi degli inquirenti. I responsabili C.M. e N.F. entrambi ventenni, italiani e residenti sul territorio triestino, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e favoreggiamento. Continuano le attività di indagine per individuare i responsabili del danneggiamento.