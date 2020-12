Coronavirus in Veneto: ore cruciali, altri 39 morti e le persone positive sono 75.914

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento sul fronte contagi di oggi, 5 dicembre 2020. Nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 3.638 nuovi casi e 49 decessi. Il totale delle persone attualmente contagiate sale a 75.914, mentre il numero dei morti da coronavirus da inizio pandenia raggiunge 4.184 vittime. Sotto pressione anche gli ospedali: le persone attualmente ricoverate in Veneto per Covid-19 sono 3.638, mentre nelle terapie intensive ci sono 339 pazienti.

