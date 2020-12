Coronavirus Veneto, altri 3.635 casi e 75 vittime in 24 ore, stabili le terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto: il bollettino di oggi, 4 dicembre 2020 delle ore 17, diffuso dalla Regione Veneto: i nuovi casi nella notte sono stati 2072 e 1563 da stamani, in totale nelle 24 ore quindi 3.635 mentre le persone attualmente positive salgono a 73.706, mentre i morti sono stati 75 in più per complessive 4.116 vittime da inizio pandemia.

Nelle 24 ore precedenti i decessi erano stati 103.

I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 2.729 (+25), mentre 338 (+1) sono ricoverati nelle terapie intensive.

La distribuzione dei nuovi positivi per provincia è la seguente (dati della notte più quelli da stamani alle 17: Verona 476+273, Treviso 386+349, Vicenza 379+171, Padova 360+263, Venezia 286+300, Belluno 89+168, Rovigo 49+18.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - LEGGI E SCARICA

