Coronavirus Veneto, 1124 casi e 31 vittime da stamani, frenano i ricoveri ma salgono le terapie intensive (+5)

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle 17 di oggi, martedì 1 dicembre 2020. Il Veneto registra altri 31 decessi da stamani (dopo i 107 delle 24 ore dalle 8 di lunedì) che portano il dato complessivo delle vittime a 3.849.

I nuovi contagiati sono 1.124, numero contenuto se raffrontato con quelli delle ultime settimane, per un totale di 149.251 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi sono ora 81.221: i ricoveri in area medica 2.718 ovvero 12 in più di stamani ma ben 110 più di ieri, mentre le terapie intensive salgono a 335 posti occupati (+5).

A Nordest ci sono 46.463 contagiati inconsapevoli. «La probabilità di incontrarli è tutt'altro che bassa»

Scende leggermente la curva dei contagi nell'ultima settimana in Veneto, ma si mantengono costanti i ricoveri, con una media di oltre 1.200 nell'ultimo mese, e non scende la pressione sui reparti ospedalieri. È il quadro che emerge dal report settimanale di Azienda Zero, aggiornato a ieri e diffuso oggi.

Nell'ultimo mese i nuovi casi settimanali si sono mantenuti in media oltre i 21 mila, mentre dal 23 al 30 novembre se ne sono registrati 19.833. Diminuiscono leggermente anche i ricoverati, in media 1.328 negli ultimi 7 giorni rispetto agli oltre 1.400 della settimana precedente. Non diminuisce invece l'impegno dei reparti ospedalieri, che segnano un aumento costante arrivando a 2.706 pazienti nelle aree non critiche (erano 2.395 il 23 novembre) e a 303 in area intensiva (306 il 23). Aumentano anche le vittime, con 416 decessi nell'ultima settimana, contro i 395 di quella precedente e i 292 di quella prima. In crescita anche le guarigioni, con 11.019 negativizzazioni negli ultimi 7 giorni, rispetto alle 10.277 della settimana precedente.

